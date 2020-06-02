Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Минтруд сообщил о выплате почти 3 млрд руб. на детей от трех до семи лет

РБК09:29

Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъ08:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС07:25

В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Комсомольская правда07:52

В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет

Говорит Москва07:30

Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

РИА Новости07:27

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
574
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
766
Здоровье

На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:50
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
67
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
104
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
9,3K
Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
513
Кино

Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре

Команда фильма «Миссия невыполнима 7» планирует возобновить работу в сентябре и закончить к маю 2021 года.
News.ru 07:48
1
Наука

Понижение уровня стресса может вернуть седым волосам цвет

Evo-rus.com вчера в 10:46
48
Футбол

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Биатлон

Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
142
Политика

Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов

Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за подавление протестов прошедшей ночью.
РИА Новости 10:00
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,4K
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
644
Политика

Климкин увидел наступление гибридной Третьей мировой войны

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Третья мировая война будет гибридной и она уже стоит на пороге.
Ruposters.ru 10:21
Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
63
Футбол

Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
52
Гаджеты

Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США

В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
Pravda.Ru 09:45
13
Культура

Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге перенесли на декабрь

Организаторы сообщили, что вероятнее всего фестиваль будет проходить в декабре этого года - картины можно будет увидеть с 16 по 22 число последнего месяца 2020 года.
Online47.ru 08:42
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
713
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
12
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
22
Общество

Reuters: Росстат стал позже публиковать макростатистику из-за ухудшения данных

Правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 08:29
23
Происшествия

Захватчик банка в Москве попросил прощения у Бузовой

Газета.Ru 10:22
2
Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
1
Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

Anonsens вчера в 19:36
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
59
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное