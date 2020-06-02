Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить

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