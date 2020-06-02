Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВыплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить

Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Пособия малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут быть увеличены

Москва 2407:39

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru07:54

В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Комсомольская правда07:52

Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъ08:27

В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет

Говорит Москва07:30

Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

РИА Новости07:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
19
Авто

Citroen представил новый бюджетный седан C3L

Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар.
CarsWeek.ru вчера в 07:34
3
Политика

Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
9K
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
247
Политика

В ЕС заявили о праве США пригласить Россию на саммит G7

США, как председатель G7 и организатор саммита, имеют право пригласить Россию в качестве наблюдателя, однако решать вопрос об участии Москвы в этом неформальном объединении не могут, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Взгляд.ру 08:27
19
Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
49
Транспорт

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Российская газета 08:50
2
Происшествия

В Челябинске охранник магазина отправил в нокаут мужчину на каблуках

Охранник ударил странного посетителя магазина по лицу, отчего тот упал и не вставал до окончания съемки.
Ридус 08:10
21
Экономика

Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
955
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
510
Футбол

«Челси» предложил ввести девять замен в матчах АПЛ

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил ввести девять замен в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
МК-Спорт 07:31
Происшествия

СК проверит инцидент с изъятием детей из семьи в Оренбургской области

Вечерняя Москва 31 мая в 10:18
1,5K
Хоккей

Максим Карпов и Илья Каблуков подписали контракты с «Металлургом»

Первый областной 08:04
Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
1,9K
Общество

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
1,9K
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1K
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото

Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Культура

Филипп Киркоров спел «песню простаты»

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
44
Космос

Рогозин рассказал о планах по развитию космодрома Байконур

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».
ФАН 04:31
59
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
5
Происшествия

В Чувашии предотвратили теракт

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:24
1
Происшествия

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
RT на русском 09:22
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
229
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
942
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
167
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
672
Общество

Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии

Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений.
ТАСС 08:21
1
Шоу-бизнес

Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»

РБК 05:40
602
Общество

На Свердловскую область надвигаются заморозки

На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС.
ИА Красная Весна 08:55
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное