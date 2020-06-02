Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

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