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Газета.RuМинтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
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В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
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