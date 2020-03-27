Как пояснили в ведомстве, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются. Кроме того, нерабочие дни не относятся к праздничным, поэтому оплата должна производиться в обычном, а не повышенном размере, добавили в Минтруде.

Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

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Общество В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.

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Общество Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.