Коронавирус
КоммерсантъМинтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели
Как пояснили в ведомстве, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются. Кроме того, нерабочие дни не относятся к праздничным, поэтому оплата должна производиться в обычном, а не повышенном размере, добавили в Минтруде.
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Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Оперштаб Москвы назвал ложной информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам
Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности.
Происшествия
Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки
Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Происшествия
Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом
Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе.
Общество
В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом
Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Здоровье
В Кировской области зарегистрирован восьмой случай коронавируса
Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что инфекционная больница полностью готова к приему пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Игры
Cities: Skylines стала временно бесплатной в Steam
В Cities: Skylines начались бесплатные выходные. До 30 марта игру могут опробовать все желающие.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России число зараженных коронавирусом превысило 1000
В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах.
Общество
В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом
Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо
25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Космос
На спутнике связи «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация
Нештатная ситуация с системой терморегулирования произошла на телекоммуникационном спутнике "Экспресс-АМ6", услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщил оператор спутникового интернета "Радуга-Интернет".
Общество
Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса
Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Происшествия
В Астраханской области выявили первого заболевшего коронавирусом
Как сообщает пресс-служба минздрава области, это первый случай коронавируса в регионе.
Общество
На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Транспорт
Новый участок метро от «Косино» до «Лефортово» открылся для пассажиров
Новый участок Некрасовской линии метро Москвы от "Косино" до "Лефортово" открыли в пятницу для пассажиров.
Здоровье
Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе
Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Энергетика
WSJ: в США и странах Европы отказываются от саудовской нефти
Нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти, даже несмотря на сниженные цены, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Авто
Автомобили Lada получат новую панель приборов
Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.