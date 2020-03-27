Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

Как пояснили в ведомстве, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска не включаются. Кроме того, нерабочие дни не относятся к праздничным, поэтому оплата должна производиться в обычном, а не повышенном размере, добавили в Минтруде.
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Минтруд объяснил россиянам условия нерабочей недели

РИА Новости02:30

Минтруд объяснил условия оплаты труда во время нерабочей недели

Коммерсантъвчера в 23:55

Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

URA.Ruвчера в 21:07

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Lenta.ruвчера в 21:30

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Известиявчера в 17:30

Минтруд разъяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе

ТАССвчера в 16:16

Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе

РБКвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
ТАСС 25 марта в 12:53
Происшествия

Суд смягчил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве Беглецу

Интерфакс 05:05
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Forbes 02:49
Общество

Оперштаб Москвы назвал ложной информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам

Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы не соответствует действительности.
ТАСС 05:07
Происшествия

Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:53
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Происшествия

Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом

Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Блокнот Волгоград 04:14
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

В Москве закрываются бары и рестораны до 5 апреля из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть в столице с 28 марта по 5 апреля все бары, рестораны и кафе.
Газета.Ru вчера в 03:45
Общество

В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Здоровье

В Кировской области зарегистрирован восьмой случай коронавируса

Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что инфекционная больница полностью готова к приему пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Правительство Кировской области 04:01
Игры

Cities: Skylines стала временно бесплатной в Steam

В Cities: Skylines начались бесплатные выходные. До 30 марта игру могут опробовать все желающие.
CyberSport.ru 00:18
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Общество

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах.
Коммерсантъ 04:18
Общество

В Крыму зафиксировано еще семь случаев заражения коронавирусом

Ранее власти объявили о том, что в Крыму зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Крым 03:16
Армия и оружие

В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо

25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
МонаВиста 25 марта в 10:07
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории и курорты с 28 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу заведений кафе и ресторанов, курортов и объектов массового отдыха, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 02:00
Космос

На спутнике связи «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация

Нештатная ситуация с системой терморегулирования произошла на телекоммуникационном спутнике "Экспресс-АМ6", услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщил оператор спутникового интернета "Радуга-Интернет".
РИА Новости 00:47
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

В Астраханской области выявили первого заболевшего коронавирусом

Как сообщает пресс-служба минздрава области, это первый случай коронавируса в регионе.
Российская газета вчера в 09:40
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Общество

На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории

Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Бизнес-газета 02:15
Транспорт

Новый участок метро от «Косино» до «Лефортово» открылся для пассажиров

Новый участок Некрасовской линии метро Москвы от "Косино" до "Лефортово" открыли в пятницу для пассажиров.
РИА Новости 04:06
Здоровье

Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 02:22
Общество

Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе

Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Ведомости 05:09
Энергетика

WSJ: в США и странах Европы отказываются от саудовской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти, даже несмотря на сниженные цены, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:08
Авто

Автомобили Lada получат новую панель приборов

Российские автомобили LADA могут получить новую приборную панель.
Автоновости дня 24 марта в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
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