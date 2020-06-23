с чего всё началось

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.

В России планируют увеличить пенсии по старости

Футбол Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака» 20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря. 4

Авто Электрический кроссовер появится у «Cadillac» Судя по ролику дата премьеры намечена на 6 августа 2020 года. Модель станет первым полностью электрическим автомобилем бренда.

Общество Серебренникова признали виновным в хищениях Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 908

Общество Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов заявила, что количество съеденной черешни не должно выходить за пределы обозначенной нормы. 21

Общество Песков прокомментировал дело Серебренникова Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 63

Политика Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля. 970

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Общество Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение. 68

Политика Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 582

Общество В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. 296

Политика Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17 8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году. 328

Общество Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК. 179

Транспорт С 1 июля возобновляется движение поездов из Петербурга в Калининград В РЖД объявили о точных датах возобновления движения пассажирских поездов в Калининград из Петербурга и Москвы с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова. 12

Экономика Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 2