Экономика

ТАССТАССВ России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.
Российская газетавчера в 18:19

Подробнее о событии

Минтруд предложил размер средней пенсии для неработающих пенсионеров

РБК05:28

В России хотят увеличить пенсии по старости

РИА Новости05:50

Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года

News.ruвчера в 20:37

Пенсии по старости могут вырасти в России

ФАН03:05

Как увеличится размер пенсии в России: прогноз Минтруда РФ

URA.Ruвчера в 21:22

Минтруд хочет в 2021 году повысить пенсию на 6,3%

Коммерсантъ04:53

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Российская газетавчера в 18:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Общество

Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло

В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
59
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
369
Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
76
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Российская газета вчера в 11:17
1K
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,5K
Политика

Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.
Lenta.ru 07:21
Политика

В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу

Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
8
Общество

У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание

У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
7
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
306
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
920
Экономика

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Банк России выявил у страховщиков недопустимые условия при продаже полисов для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом.
РБК 06:48
Политика

Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил РФ

iReactor вчера в 02:50
1,9K
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

RT на русском 05:42
463
Экономика

Голикова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, которые получают среднюю по стране заработную плату.
Политическая Экспертиза 00:43
746
Гаджеты

Xiaomi анонсировала бюджетные детские «умные» часы

UfaTime.ru 04:23
Футбол

Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
20
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
4,9K
Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в управление пришли с обысками по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
Интерфакс вчера в 01:25
498
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
6
Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
51
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец 20 июня в 12:24
42
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
520
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
1
Происшествия

Бывшему курганскому вице-губернатору грозит 15 лет тюрьмы

URA.Ru 06:54
Здоровье

Мутации и рак: названа смертельная опасность сливочного масла

В сливочном масле помимо молока и сыворотки могут быть иные ингредиенты, которые способны привести к онкологическим образованиям и иному вреду для здоровья, заявила «Звезде» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
Московский Комсомолец 03:05
36
Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
124
Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
431
Общество

Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе

Как поясняют в ведомстве, продолжительность рабочего дня 23 числа будет прежней, так как в этот раз вторник не считается предпраздничным.
Слово и Дело вчера в 01:05
648
Политика

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
13
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное