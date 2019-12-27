Экономика

Капитал страныКапитал страныМинтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году

Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте федерального ведомства.
REGNUMвчера в 03:53

Подробнее о событии

Минтруд выпустил отчет о росте пенсий в 2019 году

Газета.Ruвчера в 06:56

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Известиявчера в 05:13

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей

ТАССвчера в 02:38

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в России до 15,5 тыс. рублей

ФАНвчера в 05:26

Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей

Российская газетавчера в 03:18

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии

Говорит Москвавчера в 02:43

Минтруд объявил о росте пенсий в России

URA.Ruвчера в 04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика

ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, заявила "Интерфаксу" омбудсмен ДНР Дарья Морозова в субботу.
Интерфакс 02:20
Футбол

Мурад Мусаев — о «Краснодаре», Ари и судействе

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев интервью даёт нечасто. В конце года он сделал исключение.
Чемпионат 01:00
Технологии

«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:38
Культура

На катке в Новопушкинском сквере покажут мультфильм

Вести Подмосковья вчера в 02:52
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

РБК вчера в 23:59
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Рамблер вчера в 07:41
Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Военное дело 26 декабря в 06:01
Политика

Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше

Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Политическая Экспертиза 25 декабря в 04:25
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Происшествия

На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ

Примерно в 7.40 на Ленинградском мосту столкнулись маршрутка и КамАЗ.
КП - Омск вчера в 22:10
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Вести.Ru вчера в 14:16
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Штаб британской разведки потерял секретные документы

Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
Профиль 01:47
Политика

На Украине призвали поднять народное восстание и вернуть Крым

Евгений Червоненко, экс-глава украинского Минтранса, во время беседы с журналистами сообщил, что необходимо спровоцировать народное восстание в Крыму, чтобы вернуть полуостров Украине.
Discover24 02:24
Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Вести.Ru вчера в 13:34
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею

В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Российская газета 02:09
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru вчера в 21:22
Музыка

Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»

Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Культуромания вчера в 08:30
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 08:30
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости вчера в 04:11
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Экономика

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
REGNUM вчера в 13:13
Политика

В ДНР отреагировали на инициативу США ввести миротворцев в Донбасс

Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова оценила заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о необходимости введения в Донбасс международных миротворцев.
Lenta.ru 01:44
Общество

Мутко поручил «жестко» контролировать стройку жилья в Тулуне

Темпы строительства жилья для пострадавших от летнего паводка жителей иркутского Тулуна значительно увеличились, но все еще нужен "жесткий" контроль со стороны правительства и губернатора, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
РИА Новости 02:16
Происшествия

В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 50 человек

В июле не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.
RT на русском 02:43
Происшествия

21-летний хоккеист погиб под Пензой

Газета.Ru вчера в 18:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное