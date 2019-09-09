Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы

"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
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«Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных», — указывается в заявлении
 ведомства.
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