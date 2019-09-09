Экономика
РИА НовостиМинтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы
"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
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Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве
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РБК вчера в 19:22
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«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
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Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
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Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
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Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев
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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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ТАСС 14:40
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Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35