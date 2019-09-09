Экономика
RT на русскомМинтруд заявил о снижении средней продолжительности безработицы
«Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных», — указывается в заявлении ведомства.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 11:18, Вашингтон
Финансы
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Украинский террорист Захтей попросил Путина о помиловании
Приговоренный к 6,5 годам колонии строгого украинский диверсант Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
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Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
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Глава МИД РФ встретился с Вышинским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
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США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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Интернет
Google Maps уличили в поддержке противников абортов
Критическая ошибка Алгоритмы Google Maps снова дали сбой - пользователи жалуются, что поиск ближайших к ним абортариев заканчивается рекомендацией центров, которые негативно относятся к прерыванию беременности, сообщает портал Vice.
Газета.Ru 10:31
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Надаль назвал игру Медведева невероятной
ТВ Центр 04:57
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Китай увеличил импорт мяса птицы из России
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Теракт в Москве произошел 20 лет назад, в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года.
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Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
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41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
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Опыт выступлений в России очень помог мне в Англии.
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В Чувашии двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
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«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios.
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