Экономика
RT на русскомМинтруд заявил о снижении средней продолжительности безработицы
В Министерстве уточнили, что наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодёжи — с 5,2 до 4,4 месяца.
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Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.
RT на русском 07:43
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Политика
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Реальное время 04:57
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Авто
Рассекречена новая Toyota RAV4 для России
Актуальная версия внедорожного RAV4 стоит от 1 616000 рублей, в подкапотном пространстве находится бензиновый двигатель с МКПП и моноприводом, за 1 802000 рублей прибавится - 4WD.
ГЛАС.RU 06:20
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Происшествия
4 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Чувашии
Школьный автобус ПАЗ и легковой автомобиль "Тойота" столкнулись в деревне Малая Ерыкла в Чувашии.
РЕН ТВ 09:06
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Здоровье
Собственные стоматологи появятся в школах Челябинской области
На базе школ врачи-стоматологи смогут не только выявлять образование кариеса на ранних стадиях, но и будут проводить профилактическую работу с детьми.
Первый областной 07:08
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Театры
Марка Захарова выписывают из больницы
Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.
Российская газета 03:47
Политика
Глава МИД Франции: «Настал момент уменьшить недоверие к России»
Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что настал момент «уменьшить недоверие» к России, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:50
Политика
В ЕК сообщили о выделении Турции €5,6 млрд на мигрантов
Европейский союз (ЕС) уже предоставил Анкаре €5,6 млрд из согласованных €6 млрд на борьбу с миграционным кризисом.
Известия 08:14
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Спорт
Колобков назвал логичным проведение КМ по шахматам в Ханты-Мансийске
Министр спорта РФ Павел Колобков назвал логичным выбор Ханты-Мансийска в качестве места проведения очередного Кубка мира по шахматам, так как Югра является шахматным регионом и примером для других регионов РФ.
РИА Новости 08:02
Наука
Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих
Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
Anonsens 06:25
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно разводится с мужем
Колоритная участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз заявила о расставании со своим мужем Иосифом Оганесяном.
Bimru.ru 06:18
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Футбол
«Реал» и «Ювентус» ведут борьбу за Эриксена
Этим летом хавбек «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен сообщил о желании перейти в мадридский «Реал».
ProstoProSport 08:09
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Игры
P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления
Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
Srnsk 08:12