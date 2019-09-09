Экономика
РИА НовостиМинтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы
"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Энергетика
Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября
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РИА Новости 16:25
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Евразия Daily 12:02
Музыка
В Дагестане пройдет фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
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Лезги газет 05:58
Политика
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Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.
Аргументы и Факты 19:05
Футбол
Савичев из «Торпедо» назван лучшим тренером ФНЛ в августе
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
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Lenta.ru 14:56
Политика
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Финансы
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Ипотечный драйвер Руководство Банка России заявляет о том, что последовательное изменение ключевой ставки даже на такую небольшую величину как 0,25 оказывает существенное влияние на кредитование банками российского бизнеса и частных лиц.
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Театры
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Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
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Гаджеты
Apple 10 сентября представит новые iPhone
Как пишет AppleInsider, презентация новых смартфонов американской корпорации Apple состоится во вторник, 10 сентября.
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