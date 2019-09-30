с чего всё началось

Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.

Минтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Политика ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.

Экономика ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию.

Культура Ушел из жизни чешский певец Карел Готт Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Наука Опровергнута связь рака с мясом Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева СМИ на днях распространили информацию, что предполагаемой биологической матерью Никиты и Ани может быть давняя подруга Сергея Лазарева – 32-летняя Анна Белодедова.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Политика В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера» Митинг против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе проходит в среду в Киеве на Майдане Незалежности (площади Независимости), передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.

Общество Российские актёры записали ролик о фигурантах «московского дела» Российский суд объединил все эти истории жестокостью наказания, посчитав, что средний срок лишения свободы для фигурантов "московского дела" должен составить 3-4 года.

Армия и оружие Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.

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Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.

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Культура «ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.

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