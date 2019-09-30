Экономика
ИзвестияМинтруд рассказал об индексации пенсий в 2020 году
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.
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Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.Известия30 сентября в 09:23
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С 1 января страховые пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 % - Минтруд
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