Экономика

ТАССТАССВ Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
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Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает
 пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.
Известия30 сентября в 09:23

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Минтруд повысит пенсии неработающих россиян в следующем году

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Финмаркет30 сентября в 05:40

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РИА Новости30 сентября в 10:23

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RT на русском30 сентября в 07:02

Пенсии 31 миллиона россиян проиндексируют с 1 января

Телеканал 360°30 сентября в 05:54

Кому добавки

Российская газета30 сентября в 16:37
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