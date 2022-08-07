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Минтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 года

Предполагается, что стратегия будет отражать приоритетные сферы действий в интересах женщин в среднесрочном периоде и станет ответом на актуальные проблемы.
РБК
Формирование стратегии происходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной.
РБК
Минтруд собирается помогать россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации, использовании гибких форм занятости, в том числе дистанционной, и в целом повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда.
РБК
Расширение участия женщин в сфере предпринимательства.
РБК

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Минтруд разработает национальную стратегию, обеспечивающую женщинам баланс между работой и семьей
Московский Комсомолец05:21
Минтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 года
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