Минтруд собирается помогать россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации, использовании гибких форм занятости, в том числе дистанционной, и в целом повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда.
Возможности подготовки пилотов для полетов на истребителях в Британии снизились их-за того, что Лондон направил самолеты к восточным границам НАТО после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает телеканал Sky News.
Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили серьезные укрепления, включая подземные туннели, в ходе зачистки расположенного в пригороде Донецка поселка Пески, который был полностью взят под контроль силами ДНР в минувшую пятницу.