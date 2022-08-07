РБКМинтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 годаПредполагается, что стратегия будет отражать приоритетные сферы действий в интересах женщин в среднесрочном периоде и станет ответом на актуальные проблемы.РБКФормирование стратегии происходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной.РБКМинтруд собирается помогать россиянкам в преодолении профессиональной сегрегации, использовании гибких форм занятости, в том числе дистанционной, и в целом повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда.РБКРасширение участия женщин в сфере предпринимательства.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКПолитическая ЭкспертизаЦарьградНижегородская ПравдаПолитРоссияБийский рабочийГазета MetroУралинформбюроАргументы и ФактыOm1.ruПсковская Лента НовостейЯмал-МедиаDaily MoscowФАНМолваSnob.ruПодробнее о событииМинтруд разработает национальную стратегию, обеспечивающую женщинам баланс между работой и семьейМосковский Комсомолец05:21Минтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 годаРБК02:00Самое цитируемоеМинтруд разработает стратегию по обеспечению интересов женщин до 2030 годаГоворит Москва03:19РБК: Минтруд РФ планирует разработать стратегию по обеспечению гендерного равенстваГазета.Ru04:28Минтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства в РоссииФАН04:10РБК: Минтруд разработает стратегии действий в интересах женщин до 2030 годаLenta.ru04:47РБК: Минтруд избавит россиянок от «стеклянного потолка»URA.Ru02:35Показать ещёОценить813Поделиться