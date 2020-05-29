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РИА НовостиМинтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в ведомстве и соответствующий документ.
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с чего всё началось
Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.РБКвчера в 17:30
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