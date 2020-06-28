с чего всё началось

Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Футбол «Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии "Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.

Шоу-бизнес 49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере. 7

Футбол Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.

Шоу-бизнес Анфису Чехову заподозрили в использовании фоторедактора Один из снимков с отдыха Чехова опубликовала в субботу. В кадре ведущая сидит на камне спиной к камере.

Здоровье Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно. 474

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 405

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 672