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ИзвестияМинтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
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с чего всё началось
Министерство труда России разъяснило порядок начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, информация опубликована на сайте ведомства.Газета.Ru13:21
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