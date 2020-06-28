с чего всё началось

Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Футбол Черчесов поддержал «Сочи» за игру взрослым составом против «Ростова» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал футбольный клуб «Сочи», который ожесточенно критикуют за выставление на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ основного состава против игроков «Ростова» школьного возраста.

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,5K

Футбол Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак» Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 237