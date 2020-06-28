с чего всё началось

Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,7K

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться. 667

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 73

Экономика 20 тысяч на каждого: вводится новое пособие от государства Согласно тексту документа, пособие в размере десяти тысяч рублей единовременно в июле смогут получить все семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 16 лет включительно.

Общество В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия.

Общество Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба. 981

Экономика Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu. 3

Армия и оружие Стал известен состав вооружения нового фрегата ВМС США В минувшую пятницу Министерство обороны США распространило сообщение, в котором раскрыло состав вооружения новейшего фрегата FFG (X), предназначенного для Военно-морских сил США.

Общество Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе. 58

Общество Путин продлил режим нерабочих дней до 12 мая Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 12 мая, объявив дополнительными выходными 6, 7 и 8 мая. 505