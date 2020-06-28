с чего всё началось

Впервые о прямых выплатах Путин объявил в ходе обращения к нации 11 мая. С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Здоровье Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис. 3

Происшествия Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко. 12

Здоровье В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона. 1

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Политика Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. 93

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 653

Происшествия Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей "Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении. 12

Политика Лукашенко о задержании Бабарико: «Мы действуем по закону» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство России поняло причины ситуации вокруг Безгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка).

Футбол Черчесов: Смолов решил остаться в «Сельте» Напомним, Смолов выступает за "Сельту" с зимы этого года. Россиянин перешел в испанский клуб в качестве аренды.