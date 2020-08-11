Минтруд разъяснил порядок перевода граждан на удаленную работу
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Работодатели в России могут перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не прописано в трудовом договоре. Об этом рассказали в Минтруде РФ. Соответствующая мера была введена в рамках угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
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