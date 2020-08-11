Минтруд разъяснил порядок перевода граждан на удаленную работу

Работодатели в России могут перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не прописано в трудовом договоре. Об этом рассказали в Минтруде РФ. Соответствующая мера была введена в рамках угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.