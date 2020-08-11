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Минтруд разъяснил порядок перевода граждан на удаленную работу

Работодатели в России могут перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, даже если это не прописано в трудовом договоре. Об этом рассказали в Минтруде РФ. Соответствующая мера была введена в рамках угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
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Коммерсантъ

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Коммерсантъ01:46
Известия

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Известия23:36
URA.Ru

Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

URA.Ru00:07
РБК

Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку

РБК23:37
Российская газета

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Российская газета01:29
RT на русском

В Минтруде объяснили правила перевода работников на удалёнку

RT на русском22:15
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

РИА Новости20:06

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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