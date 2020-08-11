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Российская газета
Российская газета

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Бумажные оригиналы будут оформлены после возвращения к нормальной деятельности. При сохранении должностных обязанностей и объема трудовой деятельности при переходе к удаленной работе заработная плата уменьшена быть не может, предупредили в Минтруде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Коммерсантъ01:46
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

РИА Новости20:06
URA.Ru

Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

URA.Ru00:07
РБК

Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку

РБК23:37
Известия

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Известия23:36
RT на русском

В Минтруде объяснили правила перевода работников на удалёнку

RT на русском22:15
Российская газета

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Российская газета01:29

Эпидемиолог растолковал, что не дает коронавирусу проникать в организм

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