В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Бумажные оригиналы будут оформлены после возвращения к нормальной деятельности. При сохранении должностных обязанностей и объема трудовой деятельности при переходе к удаленной работе заработная плата уменьшена быть не может, предупредили в Минтруде.