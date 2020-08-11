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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. Кроме того, работник и работодатель могут удаленно обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Коммерсантъ01:46
RT на русском

В Минтруде объяснили правила перевода работников на удалёнку

RT на русском22:15
URA.Ru

Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

URA.Ru00:07
РБК

Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку

РБК23:37
Известия

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Известия23:36
Российская газета

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Российская газета01:29
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

РИА Новости20:06

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАССвчера в 06:19
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Тони о Пирло в «Ювентусе»: «Погба был бы идеальным подарком для него. Андреа начнет строить игру с полузащиты»

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился мнением о предстоящей работе своего бывшего партнера Андреа Пирло в качестве главного тренера «Ювентуса».
Sports.ru01:10

АвтоВАЗ станет выпускать автомобили на новой платформе

В мае этого года появилась информация о том, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит одному из поставщиков АвтоВАЗа -тольяттинской компании «Рулевые системы», которая будет выпускать рулевой механизм для автомобилей на платформе CMF-B-LS (одна из модификаций CMF-B).
Тарантас Ньюсвчера в 07:06
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Болтон указал на шокирующее доверие Трампа к Путину

Наибольший шок за все время работы экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон испытал видя доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Хельсинки, об этом он рассказал 11 августа изданию Business Insider.
ИА Красная Весна02:40

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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