Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. Кроме того, работник и работодатель могут удаленно обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.