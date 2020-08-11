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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. Кроме того, работник и работодатель могут удаленно обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.В источнике
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РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
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Коммерсантъ

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Коммерсантъ01:46
Российская газета

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Российская газета01:29
РБК

Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку

РБК23:37
URA.Ru

Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

URA.Ru00:07
Известия

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Известия23:36
RT на русском

В Минтруде объяснили правила перевода работников на удалёнку

RT на русском22:15
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

РИА Новости20:06

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ТАСС04:36
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Life.ru19:30

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