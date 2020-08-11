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Известия

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. Кроме того, работник и работодатель могут удаленно обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
Подробнее о событии
Российская газета

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

Российская газета01:29
РБК

Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку

РБК23:37
URA.Ru

Минтруд объяснил правила перевода на удаленную работу

URA.Ru00:07
Lenta.ru

Россиянам объяснили порядок перевода на удаленную работу

Lenta.ru00:45
Известия

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

Известия23:36
RT на русском

В Минтруде объяснили правила перевода работников на удалёнку

RT на русском22:15
РИА Новости

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

РИА Новости20:06

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
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В Челябинской области на ребенка рухнул потолок аварийного дома

В Златоусте (Челябинская область) в аварийном доме рухнула часть потолочной штукатурки и доска – в этот момент в ванной находился живущий здесь ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ101:06
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ruвчера в 09:16
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Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
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