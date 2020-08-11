Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
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В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо. Кроме того, работник и работодатель могут удаленно обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости20:06
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