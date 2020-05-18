Экономика
РИА НовостиМинтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде. По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении.
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По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.РИА Новости06:09
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Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
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Полпредство разрешило смягчать ограничения в Свердловской области
Уральское полпредство заявило, что Свердловская область выполнила условия, необходимые для начала поэтапного смягчения ограничений.
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На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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