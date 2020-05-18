Общество
Аргументы и ФактыМинтруд объяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.РИА Новостивчера в 06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд объяснил, как выплачивается накопительная часть пенсии
Национальная служба новостейвчера в 06:40
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия
Станцию «Беговая» в петербургском метро закрыли
В Петербурге закрыли станцию метро «Беговая» по техническим причинам.
Росбалт 06:08
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Общество
Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
Гаджеты
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат MIUI 12 в России
Компания Xiaomi провела презентацию глобальной версии своей прошивки MIUI 12 и раскрыла список моделей смартфонов, которые ее получат уже в этом году.
Российская газета 10:55
Наука
Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики
У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане — депрессия, тревожные расстройства и ПТСР, следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet.
РИА Новости 10:48
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
ЖКХ
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Наука
Климатический кризис усилил ураганы на Земле
Изменения глобального климата Земли повлияли на усиление ураганов, каждый год их становится все больше, как заявляют американские ученые.
Экономика сегодня 11:26
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Экономика
Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний
В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.
РБК 11:07
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
Происшествия
В прокуратуре Саратовской области выявили вспышку коронавируса
Сразу у нескольких работников аппарата прокуратуры Саратовской области подтвердилась коронавирусная инфекция.
Российская газета 06:49
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Происшествия
Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске
Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье
Молочные продукты снижают риск диабета и гипертонии
ToDay News Ufa 11:40
Шоу-бизнес
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
Грегори Тайри Бойс скончался в Лос-Анджелесе. Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщили журналисты Variety.
Piter.tv 02:25
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Общество
Путин назвал число претендующих на детские пособия россиян
Президент Владимир Путин назвал число россиян, которые могут претендовать на единовременные детские пособия, объявленные во время последнего обращения главы государства к гражданам.
Lenta.ru 09:00
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру 17 мая в 09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max
Popcornnews.ru 08:20
Общество
Главврач в Перми извинился за передразнивание медика
Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04