Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМинтруд объяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно.
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с чего всё началось

Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

По информации ведомства, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее пяти процентов от общего значения, получают средства единовременно.
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