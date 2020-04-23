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Полит.руПолит.руМинтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых

Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину. Она рассказала, что Минтруд отправил телеграмму с такой рекомендацией во все регионы.
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Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.
ТАССвчера в 08:04

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Представители НКО и чиновники обсудили функционирование социальных учреждений в условиях коронавируса

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Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов

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Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

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Российская газетавчера в 15:59

Минтруд назвал число больных COVID-19 в интернатах и домах престарелых

Известиявчера в 07:58

Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты сотрудникам интернатов

РИА Новостивчера в 07:59
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Энергетика

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
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Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Хоккей

Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»

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Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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Общество

В Италии зафиксировали рекордное число вылечившихся от коронавируса

В Италии число вылечившихся от коронавируса возросло на 3 тыс. человек за сутки.
РБК вчера в 16:11
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru вчера в 00:58
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
Шоу-бизнес

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

РИА Новости вчера в 21:40
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Гаджеты

Компания Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с 5G

Huawei презентовала линейку дешевых смартфонов Nova 7. Новые гаджеты компании смогут поддерживать поколение мобильной связи 5G.
Дни24 вчера в 23:29
Экономика

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости вчера в 17:20
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
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Общество

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
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Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Экономика

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
Общество

Кадыров ответил на слухи о «секретных тюрьмах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него якобы имеются секретные тюрьмы, распространяют психически нездоровые люди, выдающие "страшные сны за действительность" Отвечая на вопрос подписчиков в прямом эфире в Instagram, он напомнил, что "так называемые правозащитники-журналисты неоднократно писали о секретных тюрьмах в его доме".
РИА Новости 01:11
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Футбол

Мальдини считает себя самым большим неудачником в истории футбола

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос, какой матч в карьере оставил в нем самое больше разочарование.
Матч ТВ вчера в 23:12
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
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Киберспорт

Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru вчера в 09:32
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 22 апреля в 06:47
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США возросло до 840

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt возросло до 840.
RT на русском вчера в 19:48
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 28 февраля 2020 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года. Кандидат экономических наук.
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