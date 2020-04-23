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РИА НовостиРИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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с чего всё началось

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.
ТАССвчера в 08:04

Подробнее о событии

Представители НКО и чиновники обсудили функционирование социальных учреждений в условиях коронавируса

Коммерсантъвчера в 15:30

Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин

Lenta.ruвчера в 07:41

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

ТАССвчера в 08:04

Бесконтактное состояние

Российская газетавчера в 15:59

Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов

RT на русскомвчера в 08:37

Минтруд назвал число больных COVID-19 в интернатах и домах престарелых

Известиявчера в 07:58

Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты сотрудникам интернатов

РИА Новостивчера в 07:59
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,4K
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК вчера в 03:05
Политика

В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях

Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
Наука

Лучшее за день. 23 апреля

Есть ли денисовцы среди предков исландцев, как восстановить осязание и чем охладить батарею смартфона, расскажет наш ночной дайджест.
Индикатор вчера в 16:19
Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 апреля в 13:07
9K
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Футбол

Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль вчера в 15:44
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
5,2K
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com вчера в 02:44
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Происшествия

Трёх менеджеров ЧМК отдали под суд за загрязнение реки Миасс ртутью

Pchela.News 00:09
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек. Сейчас выявлено около 2,5 миллиона случаев заражения.
РЕН ТВ 20 апреля в 21:13
Хоккей

Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»

Горобзор.ру вчера в 10:15
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100

Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
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Кино

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»

Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
800
Общество

Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово

РБК вчера в 23:33
Армия и оружие

Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ вчера в 13:50
6
Общество

Для мусульман начался священный месяц Рамадан

Телеканал Архыз 24 вчера в 14:43
18
Общество

Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах

Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
10
Единоборства

Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
80
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
6
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
365
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
10
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
4
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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Технологии

Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц

Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Экономика

В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости вчера в 22:03
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 28 февраля 2020 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года. Кандидат экономических наук.
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