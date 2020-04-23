Коронавирус
РИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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с чего всё началось
Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.ТАССвчера в 08:04
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК вчера в 03:05
Политика
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
Наука
Лучшее за день. 23 апреля
Есть ли денисовцы среди предков исландцев, как восстановить осязание и чем охладить батарею смартфона, расскажет наш ночной дайджест.
Индикатор вчера в 16:19
Общество
Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 апреля в 13:07
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль вчера в 15:44
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com вчера в 02:44
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек. Сейчас выявлено около 2,5 миллиона случаев заражения.
РЕН ТВ 20 апреля в 21:13
Хоккей
Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»
Горобзор.ру вчера в 10:15
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100
Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
ФАН вчера в 11:02
Общество
Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово
РБК вчера в 23:33
Армия и оружие
Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160
Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ вчера в 13:50
Общество
Для мусульман начался священный месяц Рамадан
Телеканал Архыз 24 вчера в 14:43
Общество
Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Технологии
Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Экономика
В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости вчера в 22:03