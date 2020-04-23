Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

с чего всё началось

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

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