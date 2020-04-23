Коронавирус
РИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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с чего всё началось
Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.ТАСС07:55
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Здоровье
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс 11:13
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera 09:44
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
В Липецкой области могут возобновить работу непродовольственные магазины
Липецк, 23 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Липецкой области после 27 апреля не исключено возобновление работы непродовольственных магазинов, но окончательное решение пока не принято.
REGNUM 12:39
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов
В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
RT на русском 12:49
Происшествия
Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей
Ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт, на котором мошенники убеждают пользователей Сети в том, что они нарушили режим самоизоляции и должны немедленно уплатить штраф.
Русская Планета 10:31
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона - заражены по данным на 23 апреля 2544792 человека.
Московский Комсомолец 13:23
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Экономика
Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.
РБК 13:11
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
МИД Украины запустил кампанию по правке «Википедии» о России
В рамках кампании планируется привлечь «как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине».
Телеканал 360° вчера в 22:02
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
Кино
Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Авто
Уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги» продают в Казахстане
"Барс-01" технически представляет собой симбиоз шасси, трансмиссии, силового агрегата и колес ГАЗ-66 с кузовом УАЗ-469 и расширителями колесных арок ЗИЛ-131.
Российская газета вчера в 06:03
Здоровье
Власти исключили отказ в оплате лечения от коронавируса по ОМС
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что лечение зараженных коронавирусом будет оплачиваться по полису ОМС, только если больных госпитализировала скорая.
РБК 09:06
Общество
В Петербурге подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом
Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали коллективный иск в суд с требованием признать недействующими ряд положений постановлений правительства города, которыми установлены ограничения для жителей в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространение коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении агентства копию иска.
Rambler News Service 08:37
Игры
Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру 10:22
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Здоровье
В регионе у 5 пациентов с симптомами ОРВИ выявили коронавирус
Как отметил глава облздрава, гипотеза о том, что среди пациентов с симптоматикой ОРВИ есть COVID-больные, подтверждается.
IvanovoNews вчера в 07:14