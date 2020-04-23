Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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с чего всё началось

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.
ТАСС08:04

Подробнее о событии

Представители НКО и чиновники обсудили функционирование социальных учреждений в условиях коронавируса

Коммерсантъ15:30

Бесконтактное состояние

Российская газета15:59

Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов

RT на русском08:37

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

ТАСС08:04

Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин

Lenta.ru07:41

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все дома престарелых

РБК08:37

Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты сотрудникам интернатов

РИА Новости07:59
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
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Происшествия

У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус

Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Мурманской области у осужденного, заболевание протекает в легкой форме, в колонии введен карантин, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 04:30
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Авто

Audi представила седан Audi A3 нового поколения

Компания Audi официально представила новое поколение седана Audi A3.
Автоновости дня 21 апреля в 03:02
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Музыка

Диана Арбенина даст онлайн-концерт 24 апреля

Трансляция будет доступна на сайте show.okko.tv, а также в группе https://vk.com/okkomovies.
Tverlife 02:35
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,4K
Общество

Жители Ивановской области могут выходить на пробежки

Губернатор Ивановской области внес изменения в свой Указ от 17марта 2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщает сетевое издание «Ивановские новости».
ivDay.ru 15:20
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Футбол

Лицензирование клубов ПФЛ для ФНЛ отложили на месяц, но некоторые уже подали заявки

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что документы от клубов ПФЛ, которые в следующем сезоне планируют выступить в ФНЛ, будут приниматься до 25 мая.
Матч ТВ 08:38
Общество

Четверть регионов России введут систему спецпропусков

Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
5,1K
Общество

Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом

Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:19
105
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
106
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском 16:32
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Общество

«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.
Ведомости 16:15
42
Экономика

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
10
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
2
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
102
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
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Биатлон

Тихонов: «Не намерен претендовать на пост президента СБР»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не рассматривает возможность возвращения на пост президента Союза биатлонистов России.
Sport24.ru 06:07
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Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
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Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
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Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
7
Происшествия

81 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области

Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области.
Твой Иркутск вчера в 21:10
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Политика

Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости 19:03
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Баскетбол

Дрэймонд Грин – о шутках Баркли про него: «Это зависть»

Sports.ru 18:00
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Гаджеты

Флагман iQOO Neo3 оценен в 380 долларов

Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения 11-го поколения, основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп.
Megaobzor.com 05:41
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 28 февраля 2020 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года. Кандидат экономических наук.
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