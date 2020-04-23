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КоммерсантъМинтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
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с чего всё началось
Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.ТАСС07:55
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Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
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BFM.ru 08:24
Общество
Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда
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BFM.ru 07:22
Экономика
Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин
По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.
Парламентская газета 06:28
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ 07:17
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
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Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Гаджеты
В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости
Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 06:23
Экономика
Госдолг США достиг рекордных $24,5 трлн
Общая сумма госдолга США достигла рекордного уровня — 24,5 трлн долларов.
BFM.ru 07:51
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Политика
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
Комсомольская правда вчера в 15:13
Общество
Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить
Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Здоровье
В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей
В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:00
Автоспорт
Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»
Спорт-Экспресс вчера в 07:22
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике
News.ru вчера в 04:34
Происшествия
В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств
Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18
Культура
«Новые русские сенсации» раскроют секреты героев «Маски»
Специальный выпуск программы "Новые русские сенсации", посвященный телепроекту "Маска", выйдет на канале НТВ 26 апреля 2020 года за два часа до финала проекта.
ИА InterMedia вчера в 11:18
Футбол
УЕФА решил, как распределять места в еврокубках на следующий сезон
Ньон, Швейцария, 23 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с принципом распределения мест в еврокубках на сезон 2020/21.
REGNUM 08:46
Происшествия
Владимирские власти опровергли сообщение о просроченных аппаратах ИВЛ
В среду прокуратура Владимирской области сообщила о проведенной по сообщениям местных СМИ проверке, которая установила что в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией поступило 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР" с истекшим 15 лет назад сроком годности.
РИА Новости вчера в 04:21