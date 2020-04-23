Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.
ТАСС08:04

Подробнее о событии

Представители НКО и чиновники обсудили функционирование социальных учреждений в условиях коронавируса

Коммерсантъ15:30

Бесконтактное состояние

Российская газета15:59

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все дома престарелых

РБК08:37

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

ТАСС08:04

Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин

Lenta.ru07:41

Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов

RT на русском08:37

Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты сотрудникам интернатов

РИА Новости07:59
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Футбол

«Бешикташ» расторг контракт с Кариусом

«Бешикташ» расторг соглашение с голкипером Лориусом Кариусом, утверждает NTV Spor.
Спорт-Экспресс 21 апреля в 18:56
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
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Общество

Рекордная безработица обернулась массовым голодом в США

В Лос-Анджелесе, где более 50 процентов жителей остались без доходов, тысячи граждан массово толпятся перед продовольственными банками.
Lenta.ru 11:22
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
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Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Среди выставленных на продажу машин есть Волги, Моквичи, Жигули, а также присутствует и несколько раритетных Toyota и Mercedes.
Tvoe-avto.com 05:01
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Общество

Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
4,7K
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
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Здоровье

Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об очередях машин скорой помощи около Покровской больницы в Петербурге в четверг, 23 апреля.
Невские Новости 11:05
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Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
125
Общество

Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
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Политика

КС Молдавии приостановил соглашение о получении кредита у России

Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил вступление в силу соглашения о получении страной кредита на €200 млн от России, сообщила пресс-служба КС.
Коммерсантъ 16:52
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
6
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
Моя Москва.онлайн 04:12
260
Общество

«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.
Интерфакс 15:16
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Общество

В КНР закрыли въезд в Харбин из-за СOVID-19

Власти Харбина приняли решение о закрытии въезда в город, он стал центром второй волны распространения коронавируса нового типа в Китае, сообщают Известия со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 06:01
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Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

ТВ Центр 13:35
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Происшествия

Водитель сбил женщину с тремя детьми под Петербургом

МР7.ру 15:39
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Игры

Исходный код CS:GO попал в открытый доступ

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
7
Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Общество

В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
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Кино

Смолянин стал одним из главных героев в сериале на федеральном канале

Степан Девонин сыграл роль отца главного героя Саши - Фёдора. Семья главного героя Саши Рябинина - среднестатистическая.
Readovka67.ru вчера в 10:00
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
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Происшествия

Свидетелей по делу о гибели «Боинга» в Донбассе решили скрыть

Окружной суд Гааги решил сохранить анонимность свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Lenta.ru 13:38
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 28 февраля 2020 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года. Кандидат экономических наук.
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