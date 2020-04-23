Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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с чего всё началось

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.
ТАСС07:55

Подробнее о событии

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все дома престарелых

РБК08:37

Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых

ТАСС07:55

Минтруд рекомендовал обеспечить повышенные выплаты сотрудникам интернатов

РИА Новости07:59

Минтруд рекомендовал обеспечить выплаты сотрудникам интернатов

RT на русском08:37

Стационарные учреждения для пожилых закрыты на карантин в 29 регионах

Российская газета08:32

Минтруд назвал число больных COVID-19 в интернатах и домах престарелых

Известия07:58

Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин

Lenta.ru07:41
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Здоровье

Онкобольные просят президента не перепрофилировать онкоцентр

Почти 90 тысяч человек подписали на сайте «Change.org» обращенную к президенту Владимиру Путину петицию с просьбой не закрывать ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, передает корреспондент «Конкретно.ру».
Konkretno.ru 07:23
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Футбол

«Рома» может отказаться от выкупа Мхитаряна и Смоллинга

ODDS.ru 02:37
Авто

«Ненавижу тех, кто бежит в магазин»: Жириновский рассказал о личном парикмахере и завтраке на карантине

Ненавижу тех, кто бежит в магазин и чего-то хватает.
Радио Комсомольская правда 07:59
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Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
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Кино

Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Технологии

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
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Автоспорт

В Ferrari опровергают уход из Формулы 1

F1news.ru 05:50
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,1K
Происшествия

Крупнейший пассажирский самолет едва не потерпел крушение под Москвой

РЕН ТВ 11:26
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Транспорт

Больше всего машин без пропусков приезжает в Москву из пяти регионов

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков.
Москва 24 07:17
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Общество

Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным

Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 04:00
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Религия

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.
Вести.Ru 00:33
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Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
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Биатлон

Владимира Драчева пытаются лишить биатлонного правления

Господин Драчев добавил, что «очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить»: «Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление».
Коммерсантъ 07:11
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Единоборства

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 21 апреля в 14:06
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Технологии

«ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения школьников

Сервисы «ВКонтакте» интегрируют в разрабатываемую Минпросвещения и Минкомкосвязи платформу для дистанционного обучения школьников.
Афиша Daily 10:37
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Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Гаджеты

Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году

Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Политика

В Кремле не верят в сокрытие данных о коронавирусе Китаем

Россия не обладает сведениями, которые подтвердили бы тот факт, что Китай скрывает данные о коронавирусе.
ToDay News Ufa 07:00
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Происшествия

МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 28 февраля 2020 года. Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» с 23 ноября 2019 года. Кандидат экономических наук.
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