Коронавирус
РИА НовостиМинтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
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с чего всё началось
Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.ТАСС07:55
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Здоровье
Онкобольные просят президента не перепрофилировать онкоцентр
Почти 90 тысяч человек подписали на сайте «Change.org» обращенную к президенту Владимиру Путину петицию с просьбой не закрывать ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, передает корреспондент «Конкретно.ру».
Konkretno.ru 07:23
Авто
«Ненавижу тех, кто бежит в магазин»: Жириновский рассказал о личном парикмахере и завтраке на карантине
Ненавижу тех, кто бежит в магазин и чего-то хватает.
Радио Комсомольская правда 07:59
Кино
Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Автоспорт
В Ferrari опровергают уход из Формулы 1
F1news.ru 05:50
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Транспорт
Больше всего машин без пропусков приезжает в Москву из пяти регионов
С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков.
Москва 24 07:17
Общество
Минпросвещения не заменит традиционное обучение дистанционным
Дистанционное обучение в РФ не заменит традиционное, но его опытом воспользуются, заявил 23 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции в онлайн-формате.
ИА Красная Весна 04:00
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Религия
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.
Вести.Ru 00:33
Общество
Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу
Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
Биатлон
Владимира Драчева пытаются лишить биатлонного правления
Господин Драчев добавил, что «очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить»: «Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление».
Коммерсантъ 07:11
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 21 апреля в 14:06
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Технологии
«ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения школьников
Сервисы «ВКонтакте» интегрируют в разрабатываемую Минпросвещения и Минкомкосвязи платформу для дистанционного обучения школьников.
Афиша Daily 10:37
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Гаджеты
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021 году
Переход Apple на собственные процессоры, скорее всего, начнется с нового ноутбука, потому что первые фирменные чипы Mac компании не смогут соперничать с производительностью, которую Intel обеспечивает для высокопроизводительных MacBook Pro, iMac и настольных компьютеров Mac Pro.
Вести.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Политика
В Кремле не верят в сокрытие данных о коронавирусе Китаем
Россия не обладает сведениями, которые подтвердили бы тот факт, что Китай скрывает данные о коронавирусе.
ToDay News Ufa 07:00
Происшествия
МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан
Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29