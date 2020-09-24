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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтруд решил отказаться от старого метода расчета МРОТ

Минтруд собирается скорректировать методы расчета прожиточного минимума, введенные как временные еще в 1997 году.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
ТАСС

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ

ТАСС19:44
Газета.Ru

Минтруд решил отказаться от старого метода расчета МРОТ

Газета.Ru03:49
RT на русском

СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском22:00
РБК

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

РБК20:36
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41
Московский Комсомолец

Прожиточный минимум и МРОТ в России начнут рассчитывать по-другому

Московский Комсомолец18:42

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Известия18:16
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Трамп отстает по популярности от Байдена на 10 процентных пунктов

Действующий президент США Дональд Трамп отстает по популярности у избирателей от своего главного конкурента на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена на 10 процентных пунктов по стране.
Известия01:13

Disney перенесла премьеру фильма «Черная вдова» на 2021 год

Первоначально премьера картины о Черной вдове должна была выйти 1 мая 2020 года, но неблагоприятная обстановка в мире, связанная с пандемией коронавируса, вынудила студию перенести выход ленты на 6 ноября.
Экономика сегодня03:35
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Арбитр Данченко признан потерпевшим по делу об избиении футболистом

Арбитра Никиту Данченкова признали потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча бывшим футболистом сборной РФ Романом Широковым, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.
РЕН ТВ22 сентября в 08:45
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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