Финансы

ФедералПрессФедералПрессМинтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

Минтруд подготовил проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года, в нем продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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В России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

Дни2400:48

Минтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

ФедералПрессвчера в 23:15

В России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

ФАНвчера в 21:22

ПФР не хочет считать пенсии дважды

Коммерсантъвчера в 18:48

Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии

Rambler News Serviceвчера в 17:42
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Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».
RT на русском вчера в 22:45
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Экономика

Десятки ювелирных магазинов будут закрыты

Согласно сообщению «Комерсантъ», ювелирные сети уже давно испытывали сложности, некоторые торговые точки и так планировали закрыть в 2020 году из-за их низкой рентабельности.
Моллы.Ru вчера в 03:37
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Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть на выезде «Болонью»

Футболисты "Ювентуса" в рамках 27-го тура чемпионата Италии на выезде обыграли "Болонью" со счетом 2:0. У победителей голами отметились Криштиану Роналду и Пауло Дибала, забившие мячи на 23-й и 36-й минутах соответственно.
Вести.Ru вчера в 17:45
Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Экономика

«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

В правительстве рассчитывают, что меры простимулируют экспорт российского софта и вернут часть компаний в российскую юрисдикцию.
BFM.ru вчера в 07:55
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс вчера в 11:05
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Экономика

В Госдуме предложили расширить список моногородов

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.
Газета.Ru вчера в 20:46
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост вчера в 10:10
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
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Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Общество

В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер

Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики.
Forbes 01:00
Политика

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru вчера в 20:19
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Экономика

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля.
Российская газета вчера в 18:19
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Происшествия

В ДТП с машиной скорой помощи в центре Кемерова пострадали медики

Evo-rus.com 01:03
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Армия и оружие

Грузинская армия оснащается новой спецтехникой мировых брендов

Sputnik Грузия вчера в 11:44
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан 21 июня в 08:46
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Шоу-бизнес

Барбара Пино мечтает о свадьбе на Гавайях

Недавно Пино рассказала своим фанатам, что свадьбы у них с Антоном в ближайшем будущем точно не будет, но в то же время она мечтает о том, как пройдет эта свадьба.
RuNews24.ru вчера в 07:14
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
1,3K
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