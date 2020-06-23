Финансы

ФедералПрессФедералПрессМинтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

Минтруд подготовил проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года, в нем продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Россиянам продлят заморозку накопительной части пенсии

Экономика сегодня04:23

Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии

Rambler News Serviceвчера в 17:42

Минтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

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В России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

ФАНвчера в 21:22

ПФР не хочет считать пенсии дважды

Коммерсантъвчера в 18:48

В России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

Дни2400:48
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Происшествия

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании

Секретарь Дарья Г. обвинила в изнасиловании директора театра Романа Виктюка, заслуженного работника культуры Валерия Райкова, сообщает Telegram-канал 112.
Газета.Ru 04:06
Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Общество

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
РИА Новости 02:31
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Политика

Радаев в облдуме: «Сидеть и бред слушать я не собираюсь»

Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению облдумы Николай Бушуев объяснил, что закон регламентирует основы правового положения омбудсмена, требования к кандидату, порядок назначения и срок полномочий, ограничения и запреты, уточняет компетенции и др.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:38
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Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Единоборства

Вдова боксера Дадашева требует компенсацию за смерть мужа в суде США

Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Экономика

Назван возможный уровень индексации страховых пенсий в России

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на документ, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%.
RT на русском 03:46
1,2K
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг

РБК вчера в 19:16
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Общество

В Петербурге запретят тесные «наливайки» в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Петербурге ужесточат требования к так называемым «наливайкам» в жилых домах, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:56
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил вероятности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.
Gazeta.SPb 21 июня в 08:34
20K
Экономика

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru вчера в 10:42
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
6
Общество

За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 7425 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:37
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
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Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Технологии

Список TOP500 впервые возглавил суперкомпьютер на процессорах Arm

iXBT.com 02:17
Культура

Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов

Руководство телеканала решило закрыть шоу Елены Степаненко из-за низких рейтингов.
Вокруг ТВ 02:57
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Гаджеты

Бюджетный смартфон OPPO A11k получил мощную батарею

Evo-rus.com 03:19
Политика

Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Парламентская газета вчера в 09:00
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Армия и оружие

США решили перебазировать в Польшу вдвое больше военных

Взгляд.ру 02:59
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Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс вчера в 05:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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