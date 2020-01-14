Экономика
Газета.RuМинтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
Россиянам пообещали рост зарплат. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что по итогам 2020 года этот показатель составит 2,3%. Об этом чиновник заявил в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
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