Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

Россиянам пообещали рост зарплат. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что по итогам 2020 года этот показатель составит 2,3%. Об этом чиновник заявил в интервью "Российской газете".

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

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