Экономика

ТАССТАССРеальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правдавчера в 17:04

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ТАСС13 января в 21:32

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

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Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

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Российская газетавчера в 09:50
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
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В Екатеринбурге прошел последний фестиваль «Старый новый рок»

Напомним, закрытие связано с появлением других больших музыкальных фестивалей, таких как Ural Music Night.
ТагилСити.ру вчера в 01:58
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Автомобили Opel подешевеют в России

Автоновости дня 13 января в 02:33
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
Здоровье

В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми

Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, не исключает, что возбудитель может передаваться от человека к человеку, но риск этого низок.
РИА Новости вчера в 22:24
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
Политика

Возросло количество украинцев, получивших гражданство России

Около полмиллиона украинцев получили российское гражданство в 2019 году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (270 тысяч).
Вести.Ru вчера в 13:56
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Известия вчера в 16:57
Хоккей

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

В составе "Пингвинз" дубль сделал российский форвард Евгений Малкин (8-я, 36-я минута), также сделавший результативную передачу.
РИА Новости вчера в 23:31
Технологии

В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

Минфин России согласился на появление частных судебных приставов

Подчеркивается, что у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования.
РИА Новости 00:01
Технологии

АНБ обнаружило в Windows критическую уязвимость

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость во всех операционных системах (ОС) Windows, выпущенных за последние 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
Экономика

Европейская Atrium продаст все активы в России владельцу группы «Гранель»

Компания Atrium European Real Estate, владеющая сетью торговых центров «Парк Хаус» в России, ведет переговоры об их продаже девелоперской группе «Гранель», рассказали РБК два источника, знакомые с их ходом.
РБК вчера в 23:00
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
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Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Известия вчера в 18:23
Политика

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 04:03
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Футбол

«Ювентус» попытается подписать вратаря «Баварии» Нойера

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах голкипера «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера.
NewInform вчера в 23:12
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Шоу-бизнес

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Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
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В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Общество

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Ранее, в январе, метеорологи рассказали «Известиям», что зима продолжит ставить температурные рекорды.
Известия вчера в 23:29
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Армия и оружие

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
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Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

В Госдепе пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400

В случае покупки Ираком российских С-400 против страны могут быть введены санкции.
Национальная служба новостей вчера в 17:13
Кино

Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Оскароносный режиссер Спайк Ли будет возглавлять жюри 73-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая.
ТАСС вчера в 02:20
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