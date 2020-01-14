Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Россиянам пообещали рост зарплат. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что по итогам 2020 года этот показатель составит 2,3%. Об этом чиновник заявил в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Комментировать320
с чего всё началось

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газетавчера в 19:00

Подробнее о событии

Топилин призвал не пугать россиян роботами и массовой безработицей

РИА Новости10:26

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 19:00

Министр Топилин раскрыл, как в 2020 году вырастут реальные зарплаты

URA.Ruвчера в 22:36

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ruвчера в 22:07

Глава Минтруда рассказал, насколько вырастут зарплаты в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 22:55

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАССвчера в 21:32

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Авто

Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 12 января в 07:41
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Политика

Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
REGNUM вчера в 23:04
Армия и оружие

Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец

Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Российская газета вчера в 02:04
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Коммерсантъ 10:06
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings 09:21
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Живая Кубань 09:04
Общество

В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.
РИА Новости 09:56
Футбол

Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 18:15
Общество

Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья

Газета.Ru 09:37
Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости 01:28
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира

Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
It`s My City 05:32
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Lenta.ru 10:26
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Музыка

Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса «Новая Звезда-2020»

Российская газета вчера в 12:34
Общество

Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Собеседник 08:53
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

В Кизляре число госпитализированных с кишечной инфекцией выросло до 32

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляре, по уточненным данным, составляет 32 человека, в том числе 10 детей, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
ТАСС 10:12
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Футбол

Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде.
Вести.Ru вчера в 15:22
Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году

В 2019 году российское гражданство получили около полумиллиона украинцев, сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая в Госдуме.
Российская газета 10:08
Экономика

Рост акций «РусГидро» превысил 11%

Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 06:32
Спорт

Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить

В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Российская газета 10:28
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное