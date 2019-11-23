Экономика
РИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Экономика сегоднявчера в 08:46
Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений
Парламентская газетавчера в 08:42
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Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости
В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T
21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
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Президент «Урала» признался в симпатиях к Тедеско
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как изменился «Спартак» с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.
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Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати намерена отвезти недавно родившегося сына к океану
Бизнесвумен и модель Анастасия Решетова рассказала, что через несколько месяцев отвезет недавно родившегося сына Ратмира к морю.
Политика
Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
Музыка
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Футбол
Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером
Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Космос
Установка зонда InSight возобновила буровые работы на Марсе
Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП
Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Политика
На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.
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Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Футбол
Футболисты «Сочи» и «Уфы» поделили очки в чемпионате России
ФК "Сочи", который после отставки Точилина возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский, набрал 14 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
Общество