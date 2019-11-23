Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ruвчера в 13:15

У Минтруда есть ряд замечаний по поводу новой системы пенсионных накоплений

Mockva.ruвчера в 09:54

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАССвчера в 08:17

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегоднявчера в 08:46

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ruвчера в 08:44

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газетавчера в 08:42

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новостивчера в 08:56
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Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Шоу-бизнес

Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию

Телепрограмма 22 ноября в 21:54
Теннис

Матч Федерера и Зверева в Мехико установил новый рекорд посещаемости

В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Гаджеты

Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T

21 ноября в столице прошла официальная презентация двух новых гаджетов от «китайской Apple»: мобильных телефонов Mi Note 10 и Redmi Note 8T.
ИнфоСМИ вчера в 05:12
Футбол

Президент «Урала» признался в симпатиях к Тедеско

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как изменился «Спартак» с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.
Матч ТВ 03:48
Происшествия

AFP: не менее шести человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго

ТАСС 04:31
Происшествия

В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

РИА Новости 05:06
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Транспорт

В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи

Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Известия вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати намерена отвезти недавно родившегося сына к океану

Бизнесвумен и модель Анастасия Решетова рассказала, что через несколько месяцев отвезет недавно родившегося сына Ратмира к морю.
VSE42.RU 02:01
Политика

Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
РБК 05:18
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Bookmaker-ratings.ru 01:51
Космос

Установка зонда InSight возобновила буровые работы на Марсе

Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса.
REGNUM 02:36
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП

Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Говорит Москва вчера в 22:59
Теннис

Хачанов: сборная России сделала на Кубке Дэвиса все, что смогла

ТАСС Спорт 04:59
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Портал Поиск 22 ноября в 02:20
Экономика

WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 06:49
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю

Автоновости дня 01:53
Политика

На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.
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В Праге хотят установить памятник Власову на месте монумента Коневу

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Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
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The Economist показал карту Украины без Крыма

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Футболисты «Сочи» и «Уфы» поделили очки в чемпионате России

ФК "Сочи", который после отставки Точилина возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский, набрал 14 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
Вести.Ru 05:35
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Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

РИА Новости 05:13
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