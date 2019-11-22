Экономика

Deita.ruDeita.ruМинтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Накануне стало известно, что у Министерства труда и социального развития есть серьезные вопросы к предложенной в конце октября новой схеме пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России».
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ru23 ноября в 13:15

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новости23 ноября в 08:56

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАСС23 ноября в 08:17

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ru23 ноября в 08:44

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газета23 ноября в 08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегодня23 ноября в 08:46

Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Будущее России. Национальные проекты23 ноября в 08:17
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Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
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На Украине понимают невозможность возвращения Крыма и Донбасса

Как считает Балицкий, даже позитивные перемены на Донбассе в виде реализации договоренностей об отводе войск на трех участках фронта не способны решить проблему кардинально, поэтому Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) «к нам не вернутся, все, забудьте».
Журналистская правда 02:33
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия 23 ноября в 20:32
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Tvoe-avto.com 22 ноября в 06:39
Политика

Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Коммерсантъ 00:44
Космос

Дату запуска «Прогресса МС-13» к МКС могут перенести

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дата запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции была перенесена с 6 декабря на 1 декабря.
REGNUM 02:08
Кино

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» перенесут на 2020 год

КП - Казань 02:45
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 23 ноября в 11:29
Экономика

Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году может быть выше прогнозных 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 02:52
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Политика

Медведев уволил гендиректора оператора мусорной реформы

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева.
Ведомости 02:47
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Армия и оружие

Минобороны до конца 2021 года получит первые Ту-160М «с нуля»

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказывал, что первая партия новых Ту-160М начнет проходить испытания в конце 2020 года.
Утро.ru 02:11
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия вчера в 00:09
Общество

Twitter заблокировал российский аккаунт «Хорошие новости»

По словам авторов «Хороших новостей», служба поддержки Twitter не прислала официального уведомления о причинах блокировки популярного аккаунта, а также не отвечает на отправляемые запросы.
ПолитРоссия 02:09
Экономика

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Газета.Ru 23 ноября в 11:05
Шоу-бизнес

Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре

Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Мойка78 вчера в 13:13
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Гаджеты

Huawei выпустит Mate 30 Pro в России без сервисов Google

25 ноября в России старуют продажи смартфона Huawei Mate 30 Pro.
ITZine.ru 00:59
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
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