Экономика
Deita.ruМинтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему
Накануне стало известно, что у Министерства труда и социального развития есть серьезные вопросы к предложенной в конце октября новой схеме пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России».
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Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений
ТАСС23 ноября в 08:17
Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений
Парламентская газета23 ноября в 08:42
Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Экономика сегодня23 ноября в 08:46
Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Будущее России. Национальные проекты23 ноября в 08:17
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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