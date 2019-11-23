Экономика
РИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений
Парламентская газетавчера в 08:42
Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Экономика сегоднявчера в 08:46
Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:17
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Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Общество
Патрулирование улиц Читы усилят из-за новогоднего оформления
25 ноября на планерном совещании в администрации Читы обсудили проблему прошлого года - предприниматели часто жаловались, что горожане портят уличное новогоднее оформление.
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Михайловском театре
Музыкальный продюсер Яна Рудковская во время посещений светских раутов всегда ждет особого отношения к своей персоне, однако организаторы гала-шоу в Михайловском театре не проявили к ней должного уважения и не пустили продюсера в партер к супругу — фигуристу Евгению Плющенко.
Культура
В Большом театре призвали к милосердию
Эскизы Бенуа советовал взять за основу декораций руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, который, по словам Ратманского, и предложил поставить «Жизель».
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» только по буллитам
«Зеленое дерби» прошло в Уфе и завершилось победой гостей со счетом 4:3 (буллиты).
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Экономика
Япония и Китай распродают американский госдолг
Один из крупных иностранных кредиторов США – Япония избавилась от облигаций американского правительства на сумму почти 30 миллиардов долларов.
Экономика
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Политика
Медведев назвал цель «Единой России» на выборах
Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
Армия и оружие
Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ
Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
«Детское Евровидение-2019» выиграла конкурсантка из Польши. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Происшествия
Курильчанка нечаянно убила своего сожителя
Курильчанку заключили под стражу.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Здоровье
Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Экономика
Названы размеры банковских депозитов россиян
Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".