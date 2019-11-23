Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ruвчера в 13:15

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новостивчера в 08:56

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАССвчера в 08:17

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ruвчера в 08:44

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газетавчера в 08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегоднявчера в 08:46

Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:17
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Кино

Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год

Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
KM.ru 22 ноября в 04:39
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Общество

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

РИА Новости 15:45
Общество

Патрулирование улиц Читы усилят из-за новогоднего оформления

25 ноября на планерном совещании в администрации Читы обсудили проблему прошлого года - предприниматели часто жаловались, что горожане портят уличное новогоднее оформление.
Московский Комсомолец Чита 19:07
Шоу-бизнес

Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Михайловском театре

Музыкальный продюсер Яна Рудковская во время посещений светских раутов всегда ждет особого отношения к своей персоне, однако организаторы гала-шоу в Михайловском театре не проявили к ней должного уважения и не пустили продюсера в партер к супругу — фигуристу Евгению Плющенко.
Народные новости 04:27
Культура

В Большом театре призвали к милосердию

Эскизы Бенуа советовал взять за основу декораций руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, который, по словам Ратманского, и предложил поставить «Жизель».
Независимая газета 11:07
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Хоккей

«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» только по буллитам

«Зеленое дерби» прошло в Уфе и завершилось победой гостей со счетом 4:3 (буллиты).
Газета Республика Башкортостан 10:04
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС 16:39
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Экономика

Япония и Китай распродают американский госдолг

Один из крупных иностранных кредиторов США – Япония избавилась от облигаций американского правительства на сумму почти 30 миллиардов долларов.
Страна Советов on-line 03:45
Экономика

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Политика Сегодня 19:18
Политика

Медведев назвал цель «Единой России» на выборах

Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
РИА Новости вчера в 06:51
Армия и оружие

Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ

Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Discover24 22 ноября в 04:23
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

«Детское Евровидение-2019» выиграла конкурсантка из Польши. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 14:03
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 17 ноября в 19:02
Происшествия

Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Коммерсантъ 13:34
Происшествия

Курильчанка нечаянно убила своего сожителя

Курильчанку заключили под стражу.
АСТВ 19:08
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости 18:07
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Наука

Ученые назвали простой способ повышения самооценки

Кубанские новости вчера в 06:07
Здоровье

Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник

Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Милосердие.ru 22 ноября в 04:01
Армия и оружие

18 морских свиней погибли при подготовке к учениям НАТО в Балтике

Известия 10:50
Экономика

Названы размеры банковских депозитов россиян

Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
РИА Новости 16:50
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч

Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Музыка

Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Народные новости вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
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