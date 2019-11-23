Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ruвчера в 13:15

У Минтруда есть ряд замечаний по поводу новой системы пенсионных накоплений

Mockva.ruвчера в 09:54

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новостивчера в 08:56

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегоднявчера в 08:46

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ruвчера в 08:44

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газетавчера в 08:42

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАССвчера в 08:17
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия

В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника

Следователи в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке столицы.
РБК 10:34
Футбол

Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
РИА Новости 05:38
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° 11:52
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Футбол

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Фигурное катание

Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии

РИА Новости 05:56
Культура

Первый канал покажет встречу лучших команд КВН

Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
REGNUM 22 ноября в 03:20
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Сургуте из горящего ресторана эвакуировали 60 человек

ТАСС 12:59
Происшествия

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Комсомольская правда 08:58
Спорт

Массовый завал лыжниц лишил их победы

Lenta.ru 11:34
Политика

Украинские моряки потеряли личные вещи после инцидента в Керчи

На протяжении десяти месяцев за кораблями никто не приглядывал, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов адвокат задержанных моряков Николай ПОЛОЗОВ.
Аргументы неделi. Крым 11:03
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Известия вчера в 22:13
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

Газета.Ru 12:45
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Car.ru вчера в 12:51
Происшествия

В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина на борту

В Испании правоохранительные органы перехватили субмарину с двумя тоннами кокаина, груз шел из Колумбии, сообщает El Pais.
Московский Комсомолец 12:26
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Армия и оружие

Экологи Германии обвинили власти в убийстве дельфинов ради учений НАТО

Около двух десятков дельфинов погибли в Балтийском море из-за учений НАТО Northern Coasts («Северные берега»).
News.ru 09:38
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
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