Экономика
РБКМинтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.
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с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
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Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Общество
Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет
В Международный день защиты детей в России начались единовременные выплаты для детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Российская газета 04:09
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Космос
Горячие массивные звезды запретили планетам образовываться в центре своего скопления
Астрономам при помощи космического телескопа «Хаббл» не удалось обнаружить молодые звезды с нерегулярным изменением блеска в центральной части скопления Westerlund 2. Это подтверждает идею о том, что излучение от горячих массивных звезд способно не дать молодым звездами, расположенным по соседству, образовывать планетные системы.
N+1 30 мая в 05:09
Общество
В Пермском крае выявлено еще 69 случаев коронавируса
Зафиксировано 69 новых случаев заражения (всего 1782), 33 человека госпитализированы, один случай выявлен посмертно.
В курсе.ру 04:07
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Сотрудники агентства Defense Express обнародовали план развития военной авиации Украины до 2035 года, его уже утвердил Военсовет ВС государства.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Общество
Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу
Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь.
Известия 03:56
Общество
В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек.
РБК 03:44
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Гаджеты
Bitmain представила новые майнеры для добычи биткоина
Сегодня, 1 июня, новая модель оборудования для добычи криптовалюты Antminer T19 поступила в продажу, о чем сообщил ее производитель Bitmain в своем официальном блоге.
РБК 04:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика
ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых
Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Происшествия
На границе Киргизии и Узбекистана пострадали 15 человек
Пресс-служба киргизского Минздрава сообщила о пострадавших в результате происшествия в приграничных районах Киргизии и Узбекистана.
News.ru вчера в 14:51
Политика
Мишустин заявил о готовности нацплана по восстановлению экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности национального плана по восстановлению экономики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:04
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42