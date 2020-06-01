В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

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