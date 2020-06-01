По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.

с чего всё началось

В России официально зарегистрированы 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

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