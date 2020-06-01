Общество
РБКМинтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
В России официально зарегистрированы 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Пропавшую в субботу 12-летнюю девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
РИА Новости 05:20
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Россиян ожидают продолжительные выходные в середине июня
В середине текущего месяца работающих россиян ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
ФАН вчера в 21:51
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Врио главы Коми назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона, которые функционировали без министров с апреля и марта этого года соответственно.
ТАСС 05:24
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
Петербуржцы начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей
Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, начали получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
АиФ Санкт-Петербург 04:25
Авто
Nissan презентовал электрокроссовер Ariya
Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Туристы из России смогут посещать Италию с 15 июня
Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Футбол
Ла Лига представила календарь первого тура после возобновления Примеры
Ла Лига опубликовала расписание матчей 28-го тура, который станет первым после возобновления сезона чемпионата Испании по футболу, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 16:56
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке
В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Здоровье
Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
Происшествия
Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»
Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
РИА Новости 05:11
Общество
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Армия и оружие
Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине
Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59