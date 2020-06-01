Общество

РБКРБКМинтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

В России официально зарегистрированы 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.
ТАСС03:36

Подробнее о событии

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Котяков: безработица растет, положение на рынке труда улучшится в 2021 году

Вести.Ru04:14

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11
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Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Происшествия

На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу

Пропавшую в субботу 12-летнюю девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
РИА Новости 05:20
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom вчера в 13:21
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Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Общество

Россиян ожидают продолжительные выходные в середине июня

В середине текущего месяца работающих россиян ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
ФАН вчера в 21:51
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Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Врио главы Коми назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба назначил руководителей Минстроя и Минпрома региона, которые функционировали без министров с апреля и марта этого года соответственно.
ТАСС 05:24
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Музыка

Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru 04:51
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
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Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
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Общество

Петербуржцы начали получать выплаты по 10 тысяч рублей на детей

Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, начали получать единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
АиФ Санкт-Петербург 04:25
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Авто

Nissan презентовал электрокроссовер Ariya

Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-презентацию нового кроссовера Ariya с электрической силовой установкой.
Picsnews.net 05:40
Политика

Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Общество

Туристы из России смогут посещать Италию с 15 июня

Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Футбол

Ла Лига представила календарь первого тура после возобновления Примеры

Ла Лига опубликовала расписание матчей 28-го тура, который станет первым после возобновления сезона чемпионата Испании по футболу, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 16:56
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Происшествия

Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке

В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик.
Известия 04:24
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
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Здоровье

Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
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Происшествия

Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»

Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
РИА Новости 05:11
Общество

Названа новая группа риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Армия и оружие

Пропавшего на границе с Крымом военнослужащего разыскивают на Украине

Поиски пропавшего на границе с Крымом украинского военнослужащего пока не увенчались успехом, сообщило командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на официальной странице в социальной сети.
Народные новости 04:47
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стихотворение про попросивших помощи звезд

Bimru.ru 02:19
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