Экономика

Udm-InfoUdm-InfoМинтруд озвучил дату новой индексации пенсий

Как пишет RNS, по сведениям Минтруда, в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров индексировались на 7,05%, выплаты увеличились в среднем на одну тысячу рублей и составили 15,5 тысяч рублей.
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«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает
 пресс-служба ведомства.
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Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

RT на русском27 декабря в 03:31
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Экономика

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